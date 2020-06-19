Kayseri merkezli 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Kayseri merkezli 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı.

Kayseri merkezli 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
19.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:28

Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir yıl önce düzenlenen göçmen kaçaklığı operasyonundan yola çıkarak soruşturmayı genişletti.

Jandarma, Afganistan, İran ve Pakistan gibi ülkelerden düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollardan yaya olarak giriş yaptırıldıklarını, Türkiye'de sahte evrak düzenlendiğini ve kişi başı yaklaşık 3 bin dolar karşılığında İstanbul üzerinden Avrupa'ya kaçırılmaya çalışıldıklarını tespit etti.

Ekipler, bu kapsamda, 55 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği Kayseri merkezli, İstanbul, Ankara, Van, Ağrı, Bitlis, Adana, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Nevşehir ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organizatörlük yaptıkları iddia edilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Diğer 29 şüphelinin de Kovid-19 salgını nedeniyle bulundukları illerde savcılık talimatıyla ifadeleri alınacak.

Jandarma tarafından 1 yıldır Kayseri'de yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 düzensiz göçmenin yakalandığı da öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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