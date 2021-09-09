Kayseri'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de haberleşme, enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de haberleşme, enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Yeşilhisar ilçesi Erdemli ve Gülbayır ile İncesu ilçesi Subaşı mahallelerinde 5 bölgede haberleşme, enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayına karışan aracın plakasını tespit eden ekipler, olayın faillerinin D.Ö. ile S.Y. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda D.Ö. ile S.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil