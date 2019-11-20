Kayseri'de ilk; Melikgazi'de futbol okulu açılacak

20.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:51

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Osman Yozgat ve yönetimini ziyaret ederek spor projeleri üzerine istişare ettiler.



Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri'de ilk olacak Melikgazi Futbol Okulunun hazırlıkların tamamlanarak, kısa zaman içerisinde açılacağı müjdesini verdi. Okul projesini bakanlığa sunacaklarını ve projenin onay alacağından emin olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz ve TÜFAD ile işbirliği içinde Kayseri'de Melikgazi Futbol Okulunu açmak istiyoruz. Futbolun altyapısını Kayseri'de oluşturalım istiyoruz. Kayseri genelinde bir futbol okulu kurarak ve futbol eğitimlerini vermeye başlayacağız. Futbolla başlayarak inşallah ilerde basketbol, kayak, yüzme gibi belli başlı dalda hizmet verecek bir ortaokulu ve lise açmayı planlıyorum. Türkiye genelinde bu alanda ilerlemek isteyen gençlerimize eğitim vererek büyük takımlara yetiştirelim. Burada eğitim gören çocuklarımızdan başarılı olanlarını seçelim. Futbolun altyapısını Kayseri'de oluşturalım istiyoruz. Kayseri genelinde bir futbol okulu kuralım ve futbol eğitimlerini vermeye başlayalım. Gençlik Spor Bakanlığımıza bu okul projemizi sunacağım. Eminim onlarında onay vereceği büyük bir proje olur. Kayseri'den Türkiye'ye belli başlı branşlarda lisanslı sporcu yetiştiren bir okul olacak. Eğer Türkiye'de bunu başarabilirsek büyük bir fayda sağlamış olacağız" dedi.



Salon sporlarında öncü olduklarını vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:



"Belediyemiz bir bakıma salon sporları temsilcisi konumunda. Seyirci değil sporcu yetiştiriyoruz. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durması için spora ve sporcuya destek oluyoruz. Desteklerimizde çok şükür karşılığını buldu. Melikgazi Belediyespor voleybol ve basketbol takımısporcularımız girdikleri müsabakalardan başarıyla çıkıyorlar. Takımlarımızın başarısı ortada." - KAYSERİ

Kaynak: İHA