Kayseri'de ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
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Kayseri'de ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

29.11.2020 01:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:38
Kayseri'de ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

Komando Caddesi üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, 38 DT 629 plakalı kamyoneti durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Ekipler, sürücü P.D'nin ehliyeti olmadığını tespit etti.

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Sürücüye 4 bin 946 lira ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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