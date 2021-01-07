Kayseri'de Deniz'in öldürülmesi davasında erkek arkadaşı tahliye edildi
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Kayseri'de Deniz'in öldürülmesi davasında erkek arkadaşı tahliye edildi

07.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:49
Kayseri'de Deniz'in öldürülmesi davasında erkek arkadaşı tahliye edildi

KAYSERİ'de, Deniz Dal'ın (40) tabanca ile göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Selim Ö.'nün (40) tahliye edilmesine karar verildi.

KAYSERİ'de, Deniz Dal'ın (40) tabanca ile göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Selim Ö.'nün (40) tahliye edilmesine karar verildi. 

Deniz Dal, geçen 15 Temmuz'da erkek arkadaşı Deniz Dal ve arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Selim Ö.'nün otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdüğü Deniz Dal, hayatını kaybetti. Deniz Dal'ı hastaneye bıraktıktan sonra kaçan Selim Ö. gözaltına alınarak tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Selim Ö., hakim karşısına çıktı. Selim Ö., Deniz Dal ile 12 yıllık mutlu bir ilişkileri olduğunu anlatarak, "2015'te ayrılmıştık. Sonra yeniden eski günlerde olduğu gibi yakınlaşmaya başladık. Ailemin, Deniz ile olan ilişkiden haberi yoktu. Telefonuma dinleme programı uygulaması indirmiş. Casus program sayesinde benim hayatımda başka bir kadın olduğunu öğrendi. Elinde onu aldattığıma dair delilleri vardı. Bu yüzden defalarca özür diledim. Arkadaşlarımızla alkol aldığımız sırada dışarıdan bir ses duyduk. Bir süre sonra Deniz'in vücudundaki kurşun yarasını gördüm. Hastaneye gittim, 'yardım edin' diye bağırdım. Suçsuzum" diye konuştuDuruşmada, Deniz Dal'ın öldüğü gün birlikte alkol aldığı iki arkadaşı ve ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi tanık olarak dinlendi. Savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık Selim Ö'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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