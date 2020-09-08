Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakam adayı alımı başvuru tarihleri ne zaman?
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Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakam adayı alımı başvuru tarihleri ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarfından duyurulara göre kaymakamlık başvuruları başladı. Kaymakamlık başvuru şartları nelerdir? Kaymakamlık sınavı alım şartları nelerdir?

Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakam adayı alımı başvuru tarihleri ne zaman?
08.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:58

İçişleri Bakanlığı tarafından Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacağı. Adaylar tarafından birçok soru cevabını bekliyor. Peki, kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları nelerdir?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 18 Ekim 2020'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak. İşte, 2020 Kaymakamlık sınavı hakkında ayrıntılar...

KAYMAKAM SINAVI ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

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