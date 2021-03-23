Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, esnaf ile bir araya geldi
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Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, esnaf ile bir araya geldi

23.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:34
Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, esnaf ile bir araya geldi

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kontrollü sosyal hayata geçişle faaliyeti sürdüren esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kontrollü sosyal hayata geçişle faaliyeti sürdüren esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Ali Emiri ve Hintli Baba caddelerindeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Beşikci, esnaftan iş yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Sağlanan başarının hep birlikte korunacağını dile getiren Beşikci, Yenişehir ilçesinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında ve yerinde gerçekleşmesi için vatandaşlar ve esnafla birlik ve beraberlik içinde çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Beşikci, "Esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler bizler için çok önemli. Bu öneri ve talepler yaptığımız çalışmalarımıza her zaman ışık tutmaktadır." dedi.

Esnaf da Beşikci'ye gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, esnaf ile bir araya geldi
Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, esnaf ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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