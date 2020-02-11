Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geldi
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Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçede faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

11.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:42
Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geldi

'ın Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçede faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.


İlçede faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen Kaymakam Doğan, esnafların sorun mu ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Doğan, "Yoğun çalışma temposunda fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Ziyarette esnaflarımızla tanıştık ve esnaflarımızın sorunlarını yerinde dinledik. İlçe esnaflarımızın bizlere göstermiş oldukları yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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