Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geldi

11.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:42

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçede faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.



İlçede faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen Kaymakam Doğan, esnafların sorun mu ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Doğan, "Yoğun çalışma temposunda fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Ziyarette esnaflarımızla tanıştık ve esnaflarımızın sorunlarını yerinde dinledik. İlçe esnaflarımızın bizlere göstermiş oldukları yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA