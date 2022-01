Kaymakam Demirer'den esnaf ziyareti

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçedeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Tüm yatırımlarını ilçeye yapan Dost Petrol sahipleri Kasım Dost ve oğlu Vedat Dost ile Adaksu Petrol sahibi Cevdet Uzundemir ve oğlu Rıdvan Uzundemir'i iş yerlerinde ziyaret eden Kaymakam Demirer, çalışmalar hakkında her iki firma sahiplerinden aldı.

Her daim ilçede esnaflık yapan vatandaşların yanlarında olduklarını belirten kaymakam Demirer, "Fırsat buldukça belli zamanlarda hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye önem ve özen gösteriyoruz. Bu ziyaretlerimizin amacı, halkımıza ve esnafımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız her daim açıktır. İlçemizdeki vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Bugün ise ilçemizin değerli esnaflarından Kasım Dost ve Cevdet Uzundemir'i iş yerlerinde ziyaret ettik. Hayırlı işler dileklerimizi sunduk" dedi. - MUŞ