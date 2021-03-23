Kaymakam Çelik şehit ailesini ziyaret etti
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Kaymakam Çelik şehit ailesini ziyaret etti

23.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:06
Kaymakam Çelik şehit ailesini ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 1981 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şehit olan astsubay Ramazan Çalışkan'ın annesi Emine Çalışkan'ı ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 1981 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şehit olan astsubay Ramazan Çalışkan'ın annesi Emine Çalışkan'ı ziyaret etti.

Çelik, Alparslan köyünde yaşayan Emine Çalışkan'ı ziyaretinde, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, "Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Şehidin annesi de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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