Kayıp Ukraynalı Yana'nın, 16'ncı günde cansız bedenine ulaşıldı
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Kayıp Ukraynalı Yana'nın, 16'ncı günde cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ukraynalı Yana'nın, 16'ncı günde cansız bedenine ulaşıldı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'ya tatile gelen, annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı (42) arama çalışmalarının 16'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı.

ANTALYA'ya tatile gelen, annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı (42) arama çalışmalarının 16'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı. Kadın dağcının sarp kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendiriliyor.

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca mesaj gönderdi. Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu yazan Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı.

Ülkesine 10 Mayıs'ta dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı. 

Aramanın 16'ncı gününde Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile havadan yapılan taramada, Ukraynalı kadının bugün cansız bedenine ulaşıldı. Kayalıklardan JAK timi tarafından indirilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kadın dağcının sarp kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendiriliyor.


Kayıp Ukraynalı Yana'nın, 16'ncı günde cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp Ukraynalı Yana'nın, 16'ncı günde cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp Ukraynalı Yana'nın, 16'ncı günde cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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