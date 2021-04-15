3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
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3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | 3. Sayfa

3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu Üç gündür aç ve susuz kalan kadın kayalıklar arasından çıkarıldı Adıyaman'da, 3 gündür her yerde aranan 81 yaşındaki kadın, kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu.

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3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu

Üç gündür aç ve susuz kalan kadın kayalıklar arasından çıkarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 3 gündür her yerde aranan 81 yaşındaki kadın, kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu. 3 gündür sıkıştığı yerden çıkamayan kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı'nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Sert kayalıklarda aramalar yapan jandarma ve köy korucuları ile Bağcı'nın yakınları yaşlı kadının izine rastlayamamıştı. Aramaların devam ettiği esnada Karadağ Mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede bir vatandaş kayaların arasına düşen ve burada sıkışan Hanım Bağcı'yı fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3 gündür kayalıkların arasında yaşam mücadelesi veren Hanım Bağcı'yı çıkararak kurtardı. Her hangi bir yarası bulunmayan açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen yaşlı kadına ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. 81 Yaşındaki Hanım Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annesine sağ salim kavuşmanın sevincini yaşayan Turan Bağcı, "Çok şükür iyidir. 3 Gündür buradaydı, çok şükür bir şeyi yok. Evden uzak bir yer kimse burayı bulamaz. Bizler askerlerle, polislerle geldik, buraları aradık ama bulamadık. Bizler burada olabileceğini de tahmin edemedik. Buraya gelebileceğine inanmadık ama burada bulundu. Çok şükür durumu iyi" diye konuştu.

3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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