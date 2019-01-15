Kayalıkta Mahsur Alan Keçiler Kurtarıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Midyat-Nusaybin kara yolunun Taka mevkisinde 4 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Keçi sahibi çabasına rağmen hayvanlarını indirmede başarılı olamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıktıkları kayalıklardan halat yardımıyla indirdiği keçileri sahibine teslim etti.
Kaynak: AA