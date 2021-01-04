Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

04.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:35
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 49 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 49 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 49, Konaklı'da 35, Hazarbaba ve Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 20, Erciyes'te 15, Davraz'da 14, Zigana, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Denizli'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesS-3 4
IlgazPB-3 4
Kartalkaya S-3 3
KartepeS 2 7
Nemrut Dağı S-6 0
PalandökenAB-9-2
SarıkamışAB-13 0
UludağS 0 4
YıldıztepeS-1 5
(S: Sisli, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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