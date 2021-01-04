Kayak merkezlerinde son durum
04.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:35
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 49 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 49 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 49, Konaklı'da 35, Hazarbaba ve Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 20, Erciyes'te 15, Davraz'da 14, Zigana, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Denizli'de 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|04.01.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|S
|-3
|4
|Ilgaz
|PB
|-3
|4
|Kartalkaya
|S
|-3
|3
|Kartepe
|S
|2
|7
|Nemrut Dağı
|S
|-6
|0
|Palandöken
|AB
|-9
|-2
|Sarıkamış
|AB
|-13
|0
|Uludağ
|S
|0
|4
|Yıldıztepe
|S
|-1
|5
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor
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