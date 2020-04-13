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Araç, Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,190781 1,94
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.

13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,190781 1,94
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,167054 1,93
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051501 1,49
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,172837 0,99
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,553788 0,91
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,865696 0,49
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,635220 0,46
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,864619 0,29
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,851384 0,21
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,458328 0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,851377 2,11
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,569957 2,00
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,352211 1,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088558 1,31
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045754 1,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,714950 1,07
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,431370 0,95
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018739 0,84
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,477050 0,70
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,027547 0,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,048452 0,46
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,513453 0,42
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,433341 0,40
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,638459 0,19
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,238533 0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,625180 0,72
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,235887 0,61
Fiba Portföy Altın Fonu 0,030491 0,48
HSBC Portföy Altın Fonu 3,097124 0,48
İş Portföy Altın Fonu 0,039885 0,48
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,098659 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057297 0,07
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,784111 0,07
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022023 0,07
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,653082 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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