Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,362536
|-0,13
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036650
|-0,08
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,540946
|-0,05
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061139
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025170
|-1,53
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024144
|-0,63
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022324
|-0,58
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,467771
|-0,37
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,735142
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,350908
|-1,41
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027185
|-0,81
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113007
|-0,63
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079701
|-0,49
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,587123
|-0,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,798881
|-0,45
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,066173
|-0,44
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,267282
|-0,34
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,683606
|-0,29
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006725
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037096
|-0,84
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,107703
|-0,80
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,171095
|-0,71
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,457828
|-0,69
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,033070
|-0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,539937
|-3,41
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030260
|-0,97
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065923
|-0,87
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033904
|-0,87
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022951
|-0,87
Kaynak: AA