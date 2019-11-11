Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



Aura Portföy Yab.

11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,362536 -0,13 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036650 -0,08 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540946 -0,05 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061139 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025170 -1,53 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024144 -0,63 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022324 -0,58 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,467771 -0,37 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,735142 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,350908 -1,41 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027185 -0,81 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113007 -0,63 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079701 -0,49 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,587123 -0,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,798881 -0,45 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,066173 -0,44 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,267282 -0,34 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,683606 -0,29 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006725 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037096 -0,84 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,107703 -0,80 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,171095 -0,71 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,457828 -0,69 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,033070 -0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,539937 -3,41 İş Portföy Altın Fonu 0,030260 -0,97 TEB Portföy Altın Fonu 0,065923 -0,87 Deniz Port. Altın Fonu 0,033904 -0,87 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022951 -0,87

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)