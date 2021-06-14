Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, Filistin ve Libya'yı görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Filistin meselesi ve Libya'daki gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Filistin meselesi ve Libya'daki gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 2017'de patlak veren Körfez krizinden bu yana ilk kez ülkesini ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Şukri ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede Filistin meselesi ve Libya'daki son durumlar ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İki ülke bakanları, bölgenin güvenlik ve istikrarına götüren çözümler için bölgesel çabaların koordinasyonunun ve ortak iş birliğinin önemini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Mısır'la ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Mısırlı Bakan da Katar'ın, Hedasi Barajı meselesiyle ilgili olağanüstü istişare ve diyalog toplantısına ev sahipliği yapmayı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 2017'de patlak veren Körfez krizinden bu yana ilk kez Katar'a resmi ziyarette bulunmak ve Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısına katılmak için dün başkent Doha'ya gelmişti.

Katar-Mısır ilişkilerinin normalleşme süreci

"Terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesen ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde ilişkileri normalleştirme yolunda ilk adımı attı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan zirvede, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Ambargo uygulayan bu ülkelerden Mısır, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açtı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, normalleşme adımları kapsamında ilk kez, 3 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin 12 Nisan'da ramazan ayı dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi aramasıyla El-Ula zirvesinden bu yana iki lider ilk kez doğrudan iletişim kurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 24 Mayıs'ta Mısır'a ikinci bir ziyaret gerçekleştirmiş, Dışişleri Bakanı ziyaretinde Katar Emiri'nin Sisi'ye davet mektubunu iletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez