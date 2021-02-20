KASTAMONU - Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Yolu kardan kapanan Koşmapınar köyünde yaşayan Tayfun Kartal, ameliyatlı bacağının şişmesi sonucu 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) harekete geçti.
Ekipler, paletli araçla köyden aldığı Kartal'ı kara yolunda bekletilen ambulansa ulaştırdı.
Kartal, ilk müdahalesinin ardından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı