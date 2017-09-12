Kastamonu'dan İzmir'e Uçak Seferleri İçin Girişimler Sürüyor

Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu Şube Başkanı Metin Tiraki, özellikle yaz dönemi için haftanın iki günü İzmir seferi yapılması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Sendika olarak bu talebi zaman zaman vatandaşlardan aldıklarını ve gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Tiraki, Havalimanı'nın daha da gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Metin Tiraki, geçtiğimiz günlerde Samsun'da gerçekleştirilen Samsun Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kuruluna katıldığını ve Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu Şubesi adına burada kendisine başarı plaketi takdim edildiğini açıkladı.



Tiraki, "Havalimanımızın açılması ile birlikte kurucu başkanlığını da yaptığım sendikamızın ilimizde temsili ile Havalimanımızın daha da gelişmesi, sefer sayılarının artırılması v.b. konularda Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir seferleri için de uğraşımız sürecek. Sendikal çalışmalarda her daim yanımızda olan Genel Başkanımız Can Cankesen başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Samsun Şube Başkanlığımıza Kastamonu Ulaştırma Memur-Sen ailesi olarak teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - KASTAMONU