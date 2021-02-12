Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

12.02.2021 07:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:11
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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