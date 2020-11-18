Kastamonu'da 2 mahalle karantinaya alındı
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Kastamonu'da 2 mahalle karantinaya alındı

18.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:08
Kastamonu'da 2 mahalle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Piri köyünün Pür ve Şaban mahalleleri son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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