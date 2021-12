Kasım Ayı Karar Özetleri

ŞAPHANE, KÜTAHYA (Habermetre) - KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2021 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİNo : Konusu : 113- Şaphane ilçesi, Ayvacık ve Karamustafalar köylerinde su sıkıntısı yaşanmaması için, Şaphane dağı eteklerinde bulunan su kaynaklarının toplanarak su deposu yapılması konuluönerge hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 114- Merkez ilçeye bağlı Pullar köyü Yeşilyayla Mahallesine kanalizasyon şebekesi yapılmasıkonulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU raporu kabul edildi. 115-Dumlupınar İlçesi, Yüylük köyü arasındaki yolun virajlı ve dar olduğundan bakım ve onarıma alınması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU raporu kabul edildi. 116- Pazarlar ilçesi Akşinik köyü ile Şaphane ilçesi Çamköy arasındaki bağlantıyı sağlayan 1. 5 km'lik yolun asfalt kaplama programına alınması ve Pazarlar ilçesi ile Sofular köyü arasındaki BSK yoldan Örey köyü bağlantısını sağlayan 500 m'lik yolun bakımının yapılması konulu önergehakkındahazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU raporu kabul edildi. 117- Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Sekbandemirli köyü, 111 ada 18 parselden imar yolu açılarak, 11, 12 ve 13 numaralı parsellerde, güneş enerji santrali kurulması için ilave imar planı ve değişiklikleri kabul edildi. 118- Tavşanlı ilçesi Dümrekorta köyü içme suyu isale hattının yenilenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA (AR-GE) İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 119-Tavşanlı ilçesi Aliköyde bulunan Söğütlüpınar mevkiine demiryolu hemzemin geçişi bulunmakta olup can ve mal kaybının yaşanmaması için buraya demiryolu altgeçidi yapılması için gerekli incelemenin yapılması konulu önergehakkındahazırlanan ARAŞTIRMA (AR-GE) İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 120-Simav ilçesi, Karapınar köyüne Özel İdare tarafından yapılan gölet bitmiş, göletten arazi sulamada faydalanılmamakta olup sulama projesinin yapılıp hayata geçirilmesi için gereğinin yapılmasıkonulu önergehakkındahazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 121- Emet ilçesi, Yağcık, Umutlu, Küreci, Musalar, Samrık, Eğrigöz köylerinin kullandığı grup yolu üzerinde bulunan Yağcık köprüsü hakkında çalışma yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU raporu kabul edildi. 122-Domaniç ilçesi Erikli köyü Karaburun ve Kozcağız mahallelerini bağlayan köprü eski olduğundan gerekli incelemenin yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ALTYAPI VE JEOTERMAL KOMİSYONU raporu kabul edildi. 123- Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği; bütçe gider kalemleri arasında aktarmaların yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yetki verilmesi kabul edildi. 124- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi bütçesine Ek Ödenek (Ek Bütçe) yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, ekli cetvellerdeki 98. 000. 000, 00 TL gelir ve 98. 000. 000, 00 TL gider bütçesi raporu kabul edildi. 125-Çavdarhisar ilçesi, Çat köyü kanalizasyon hattı sık sık tıkanmalar olduğundan gereğinin yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU raporu kabul edildi. 126- İl Özel İdare personeline Sosyal Denge Tazminatı verilmesi kabul edildi. 127-Gediz ilçesi, Gürlek köyü su şebekesi hattının yenilenmesi konulu önergehakkındahazırlanan TARIM VE KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 128-Gediz İlçesi, Çomaklar köyünün su şebeke hattının yenilenmesikonulu önergehakkındahazırlanan TARIM VE KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 129- 2022 yılında İlimiz Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere Talha TEKİN ve Emin SARIKAYA'nın seçilmeleri kabul edildi. 130- İlimiz 12 İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine üye seçimi yapılması kabul edildi. 131- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayında tatile girmesi kabul edildi. 132- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1474 ada 23 parselde bulunan 14. 670, 52 m2 yüzölçümlü taşınmazın ifraz edilerek ayrılan kısmı; her türlü bakım, onarım, güvenlik ve sorumluluğunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde olmak ve istenildiğinde boşaltılmak şartıyla 10 yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi kabul edildi. 133- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Aslanapa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 169 ada 6 parselde bulunan 490, 05 m2 yüzölçümlü taşınmazın zemin kattaki 88 m2'lik kısmının her türlü bakım, onarım, güvenlik ve sorumluluğunun Aslanapa Belediyesinde olmak ve istenildiğinde boşaltılmak şartıyla 10 yıllığına Aslanapa Belediyesine tahsis edilmesi kabul edildi. 134- İl Özel İdaresi 2022 yılı Hazırlık Bütçesi ile izleyen 2023-2024 yıllarına ait gelir ve gider tahminlerinin ve 2022 yılı Performans Programları kabul edildi.

