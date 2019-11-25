"Karton kamera"yla çekim yapan Abdulselam, profesyonel kamerayla tanıştı

25.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:40

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), Van'da, kameramanlık hayaliyle karton ve fon kağıtlarından "kamera" tasarlayarak çekim yapan 4. sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamerayla uygulamalı eğitim verdi.

THKD Başkanı Aytekin Polatel ile dernek üyeleri, en büyük hayali büyüdüğünde kameramanlık yapmak olan Arslan'ı eğitim gördüğü Tuşba ilçesine bağlı Akköprü İlkokulunda ziyaret etti.

Abdulselam Arslan ve sınıf öğretmeni Hulusi Çakır tarafından karşılanan Polatel ile beraberindekiler, sınıfta öğrencinin kendi imkanlarıyla yaptığı "karton kamera"yı inceledi.

Daha sonra yanındaki profesyonel kamerayla Abdulselam'a eğitim veren Polatel, onun hayalini kurduğu kamerayla çekim yapmasını sağladı.

Polatel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdulselam'ın karton kamerasını çeşitli platformlarda gördüklerini belirterek, kendi tasarımı ile yaptığı kameranın dikkatlerini çektiğini söyledi.

"Kültür ve Turizm Bakanımızla tanışacak"

Bunun üzerine sınıf öğretmeniyle irtibata geçtiklerini anlatan Polatel, şunları kaydetti:

"Bu çocuğun dünyasında gerçek kamerayı göstermek için Abdulselam'ın sınıfına geldik. Bizi çok iyi karşıladı. Kendisini tanımaktan büyük keyif aldık. Bir çocuğun hayali eğer kartondan kamera yapabilecek kadar büyükse biz bu çocuğun ayağına gideriz. Abdulselam Derneğimizin en küçük üyesi olacaktır. Kartondan yaptığı kamerayı da gördük. Özelliklerini bize anlattı. Biz de büyük kameramızın özelliklerini ona anlattık. Abdulselam'ı ve öğretmenini de yanımıza alıp Ankara'ya gideceğiz. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ankara'da makamında Abdulselam'la tanışmak istiyor. Abdulselam'ı, Sayın Bakanımızın yanına götüreceğiz. Çünkü büyük hayalleri var. Hayallerini gerçekleştirmesi için biz bir vesile olduk."

Polatel, Abdulselam'ın profesyonel kamerayı en ince ayrıntısına kadar incelediğini ifade ederek, "Bizi zevkle dinledi. Kendi kamerasını da bize anlattı. Derneğimizin Türkiye genelinde 400 üyesi var. Abdulselam 401. üyemiz oldu." dedi.

"Kamerayı görünce heyecanlandım"

Abdulselam Arslan ise profesyonel kamerayı görünce çok heyecanlandığını belirtti.

Kamera hakkında bilmediklerini öğrendiğini söyleyen Arslan, "Büyüyünce bu kameradan bir tane alacağım. Ankara'ya gideceğim için de çok heyecanlıyım. İnşallah çok iyi bir kameraman olurum. Derneğin en küçük üyesi olduğum için mutluyum. Kültür Bakanı'mıza ve Dernek Başkanı'na çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA