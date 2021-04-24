Karşıyaka son kez umut arıyor
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Karşıyaka son kez umut arıyor

Karşıyaka son kez umut arıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 kez öne geçtiği Altındağspor deplasmanını 4-2 kaybederek bitime 2 maç kala 40 puanla ilk 5'in 4 puan gerisinde 8'inci sırada kalan Karşıyaka, yarın Osmaniyespor Futbol Kulübü önünde Play-Off umudunu sürdürmek için son maçına çıkacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 kez öne geçtiği Altındağspor deplasmanını 4-2 kaybederek bitime 2 maç kala 40 puanla ilk 5'in 4 puan gerisinde 8'inci sırada kalan Karşıyaka, yarın Osmaniyespor Futbol Kulübü önünde Play-Off umudunu sürdürmek için son maçına çıkacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. 

Şansı mucizelere bağlı olan Karşıyaka, Osmaniyespor FK'yı yense dahi birbirleriyle oynayacak 44 puanlı Çarşambaspor ve Isparta 32 Spor'dan birinin kazanması ya da 46 puandaki Çatalcaspor'un haftayı puanla kapatması halinde matematiksel olarak tüm şansını yitirecek. Karşıyaka, sezonun son iç saha maçında Osmaniyespor'u yenemezse ise son hafta öncesi hiçbir iddiası kalmayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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