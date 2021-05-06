Karşıyaka, gençleri takipte

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin uzağında tamamlayan Karşıyaka boş durmuyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin uzağında tamamlayan Karşıyaka boş durmuyor. Yeşil-kırmızılılarda Sportif Direktör Atilla Güneş, teknik direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları, U19 Gelişim Ligi maçları takip ediyor.

Son yıllarda transfer yasağıyla altyapıya yönelip altyapısına takviyeler yapan Kaf-Kaf, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig ekiplerinin U19 takımlarından yetenekli gençleri tarıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı