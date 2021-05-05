Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada (2)
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Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada (2)

Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN - Haberler | Güncel

KURTARILAMADIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü Adem Pabutçu, tedaviye alındığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KURTARILAMADI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü Adem Pabutçu, tedaviye alındığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Pabutçu'nun cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adem Pabutçu'nun bir yemek firmasında kurye olarak çalıştığı, ailesine ait otomobille paket servisine gittiği öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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