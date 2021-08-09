Son dakika haber... KARS'TA SELE KAPILAN GENÇ KADIN ÖLÜ BULUNDU

Bir son dakika haberine göre KARS'ta dere kenarında bulunan oğluna bakmak için giden Meryem Nazik (30), yağış nedeniyle oluşan taşkın sularına kapılarak hayatını kaybetti.

KARS'ta dere kenarında bulunan oğluna bakmak için giden Meryem Nazik (30), yağış nedeniyle oluşan taşkın sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyünde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Köyün yakınında bulunan derenin üst kısmında oynayan oğluna bakmak için giden Meryem Nazik, eve dönüşte dere karından giderken aniden gelen sele kapıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dere boyunca yapılan aramalar sonucunda 2 çocuk annesi Nazik'in cansız bedeni köyün 25 kilometre uzağında Akkaç köyü yakınlarda bulundu. Sudan çıkartılan Nazik'in cansız bedeni otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı