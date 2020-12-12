Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi
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Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi

12.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:28
Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi

Kars'ta yağan karın ardından Belediye Başkanlığı'nca kar temizleme çalışması başlatıldı.

Kars'ta yağan karın ardından Belediye Başkanlığı'nca kar temizleme çalışması başlatıldı.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler, bulvar ve caddeler başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırım ve geçitlerde kar temizliği yapıyor.

Ekipler, buz tutan kaldırımlarda tuz çalışması yaparken, cadde ve sokakların karı temizlenerek kamyonlarla kent dışına çıkarıldı.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde karla mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi
Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi
Kars Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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