Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
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Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | 3. Sayfa

Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı Samsun'da gençlerin karıştığı kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da gençlerin karıştığı kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Karnından bıçaklanan bir genç, sedyede ilk müdahalesinin ardından şarkı söylemesi dikkat çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi Muradiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K.ve karnından bıçaklanan S.K.Gazi Devlet Hastanesine, başından bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından hastanede ilk tedavisi yapılan S.K.'nin sedye üzerinde yaralı vaziyetteyken şarkı söylemesi dikkat çekti. S.K., kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. S.K. ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ise olayı, "Biz araya kaynadık. Arkadaşım öndeydi. Onu bıçakladılar. Sanırım başkasına vuracaktı, arkadaşıma vurdu. Hayat sinemamızı ağlattılar" sözleriyle anlattı.

"Kavgayı ayırırken olay meydana geldi"

Kavgada sol baldırından bıçaklanan B. K., "Kavgayı ayırırken olay meydana geldi. Kavga edenleri tanımıyorduk. İnsanlık namına otururken bıçakladılar. Arkadaşım da kavgada yaralandı. O da karnından bıçaklandı. Onun durumu da iyi" dedi.

Kavgada başına bıçak saplanan E. A.'nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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