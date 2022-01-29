Karla mücadelenin kahramanları 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde karla mücadele veren belediye personelleri ile çok sayıda vatandaş, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmi, öncelikli olarak Yahşihan ilçesinde karla mücadele veren belediye personellerine izletildi. Filme gösterilen yoğun ilgiden dolayı Yahşihan Belediyesi, bir alışveriş merkezindeki sinema salonlarının kapılarını vatandaşlara ücretsiz olarak açtı. Vatandaşlar, iki kahramanın gerçek hikayesinden uyarlanan filmin gösterimi duygu dolu anlar yaşadı.

Gösterimin ardından filmle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Eren Bülbül, memleketin genç evlatlarından biri. Güzel bir film olmuş. Bugün biz burada karla mücadele veren mesai arkadaşlarımız, mahalle temsilcilerimiz, iş yeri arkadaşlarımızla beraber izledik. Allah böyle destanları bizlere her zaman layık görmüştür. Şunu söylüyorum; tüylerimiz diken diken olarak izledik. Bir gencin vatanı için nasıl mücadele verdiğini gördük. İnşallah Allah böyle bir acılar yaşatmaz. Ben hep şunu söylerim; Allah her zaman herkese şehit olmayı nasip eylemez, inşallah bizlerde şehit oluruz diyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE