Karısı tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı



BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karısı tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Arapzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanmak üzere olduğu karısı Birgül Günar tarafından evinde silahla öldürülen Erdoğan Günar'ın cenazesi bugün Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Orhangazi'ye getirildi. Erdoğan Günar'ın tabutu evine son kez götürüldükten sonra Gazi Orhan Bey Camii'ne getirildi. Günar, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanına defnedildi. Erdoğan Günar'ın 18 yaşındaki oğlu S.G. ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.