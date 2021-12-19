Karın cefası ve sefası bir arada

Sibirya'dan gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Erzurum, Muş ve Kars'ta, gece ve gündüz yağan kar etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında 3-4 derece düşüşler kayedildi. Tipi halindeki kar yağışı, Muş'ta 63, Erzurum'da 60 ve Kars'ta 50 olmak üzere toplam 173 köy yolunun ulaşıma kapanmasına yolaçtı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipler, iş makineleriyle köy yollarını kardan temizlerken kent merkezinde de tuzlama çalışmaları yapıldı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde, karla kapanan yolları açmak için çalışan Karayolları'na ait kar küreme aracı şarampole devrildi, sürücüsü Feyyaz Koç yaralandı. Koç amsbulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Erzurum, Muş ve Kars'ta kar yağışı özellikle kırsalda hayatı olumsuz yönde etkilerken, Palandöken Kayak Merkezine çıkanlar karın keyfini kayak ya da kızakla kayarak çıkardı. Kar yağışına rağmen Palandaken yine tıka basa doldu.