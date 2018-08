Kardeşlik Köprüsü Mardinli Çocuklarla Devam Etti

"Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında Mardin'den Trabzon'a gelen çocukları Ortahisar Belediyesi yalnız bırakmadı.

Mardin'in Yeşilli ilçesi Kaymakamı olan ve aslen Sürmeneli olan Ömer Bilgin'in başlattığı "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında dört günlük gezi için Trabzon'a gelen yetim çocuklar denizle buluştu. Yaylaları ve tarihi-kültürel yerleri ziyaret ederek, Trabzon'dan ayrılan yetim çocuklara Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç de duyarsız kalmayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Trabzon'un doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten çocuklar tekrar Trabzon'a gelmek istediklerini söyledi.

"Kardeşlik ve Gönül Köprüsü" projeleri kapsamında son dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Trabzon'a çok sayıda ziyaretlerin olduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Mardinli çocuklarımızı ilimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduk. Onlarda bu geziden oldukça zevk aldılar ve heyecan duydular. Umarız, bu tür projeler yurt sathına yayılır ve ülkemizin her bir köşesi arasındaki kardeşlik ve dostluk bağları daha da güçlenir. Ortahisar Belediyesi olarak kardeşlik projelerine her zaman duyarlı olmaya devam edeceğiz ve gereken her türlü desteği vereceğiz. Ülkemizin bütün yörelerinin kültürünü, sanatını değerlerini tanımalıyız, tanıtmalıyız. Güneydoğusu da Doğu Anadolu'su da herkes Karadeniz kültürünü ve coğrafyasını tanımalı. Biz de aynı şekilde bu bölgelerin coğrafyasını kültürünü, tabiatını tanımalıyız. Böylece birbirimizden hiçbir farkımız olmadığını, bütün değerlerimizin, geleneklerimizin kültürümüzün benzer olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla kurduğumuz yeni ilişkiler yumağıyla kardeşliğimiz, dostluğumuz, birlik ve beraberliğimiz pekişecek. Bu nedenle bu tür projeleri çok önemsiyorum ve her fırsatta destek olmaya gayret ediyorum" diye konuştu.

Mardin'in Yeşilli ilçesi Kaymakamı Ömer Bilgin de, "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında Trabzon'a gelen öğrenci ve öğretmenlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür etti. - TRABZON