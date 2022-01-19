Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi (3)

AMBULANS HELİKOPTER YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN HAVALANDIMersin'de Suriyeli bir annenin 27 gün önce dünyaya getirdiği ve doğumsal metabolizma bozukluğu rahatsızlığı olan bebek, ambulansla Gaziantep Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

GAZİANTEP (DHA) - AMBULANS HELİKOPTER YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN HAVALANDI

Mersin'de Suriyeli bir annenin 27 gün önce dünyaya getirdiği ve doğumsal metabolizma bozukluğu rahatsızlığı olan bebek, ambulansla Gaziantep Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Ambulans Gaziantep - Adana otobanında mahsur kalınca, Osmaniye 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle ekipler sevk edildi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemeyince, bu kez ambulans helikopter istendi. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Adana'dan havalanan ambulans helikopter, bölgeye ulaştı. Bir sağlık çalışanı, montuna sardığı bebeği helikoptere taşıdı. Minik bebek, Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada Bahçe ilçesinde bulunan 2 yurda otoyolda mahsur kalan vatandaşlardan 440 kişinin yerleştirildiği, yaklaşık 800 civarı aracın da kurtarılarak otoyoldan çıkarıldığı kaydedildi. Otoyolda AFAD tarafından 400 battaniye, Kızılay tarafından 5 bin 500 kişilik kumanya, Bahçe Belediyesi tarafından bin kişilik sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Karda mahsur kalan araçlara 5 bin litre mazot, 5 bin litre de benzin dağıtımına devam edildiği belirtildi.