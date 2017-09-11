Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşaklarındaki yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun 4. kilometresinde Konya-Çankaya kavşakları yönünde 28 Eylül'e kadar araç geçişine izin verilmeyecek, ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe kavşağı-Gaziantep-Osmaniye yolu 8-15. kilometrelerinde Ayran, Kızlaç ve Aslanlı tünellerindeki kontrol sistemleri yenileniyor. Yolun her iki yönünde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kapıkule-Edirne yolu, Kınalıdere Köprüsü yapımı nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatıldı, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Beypazarı-Ayaş yolundaki yapım çalışması nedeniyle 4-13. kilometrelerinde Ayaş-Beypazarı istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.
Güneyyurt-Ermenek yolunun 28-35. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 09.30-11.30 ve 14.00-15.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor.