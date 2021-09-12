Karatay'ın dört bir tarafında parke çalışmaları devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin daha estetik ve daha konforlu yollara sahip olması için Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bütün ekipleriyle sahada olmaya devam ediyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir tarafında asfalt çalışmalarının yarı sıra, alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parke taşıyla döşeyerek hizmet ağını her geçen gün artırıyor. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına bu yıl merkez ve merkeze uzak mahallelerde 1 milyon 200 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme hedefi koyan Karatay Belediyesi, "Karatay'ın ilçe merkezinde ne varsa bütün mahallelerde de o olacak" anlayışıyla hareket ediyor.

"1 milyon 200 bin metrekare parke hedefimiz Karatay'ı çok değiştirecek"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak vatandaşlara verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek sözlerin de üzerine çıkarak Karatay'a estetik dokunuşlar yapmak için tüm ekipleriyle çalıştıklarını kaydetti. Başkan Hasan Kılca, "Tek bir derdimiz var; ilçemize ve bu aziz millete hizmet etmek. Hemşehrilerimizin derdine derman olup, isteklerini yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze tüm bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ayağının yazın toza, kışın ise çamura değmemesi için ilçe genelinde gerek yol açma gerekse de altyapısı tamamlanmış yerlerde kilitli parke yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dolayısıyla oldukça yoğun bir çalışma içindeyiz. Kış ayları gelmeden hemşehrilerimize rahat bir mevsim geçirme gayretindeyiz. Vatandaşlarımız da bu çalışmalarımızdan oldukça memnun. Bu yıl hedeflediğimiz 1 milyon 200 bin parke taşı döşeme hedefimizi gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak hatta bu hedefi aşmak, bizim için de ayrı bir motivasyon kaynağı ve bu çalışmamız, Karatay'ımızı ve mahallelerimizi çok değiştirecek" diye konuştu. - KONYA