Karantinada olması gerekirken trafikte yakalandı
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Karantinada olması gerekirken trafikte yakalandı

Karantinada olması gerekirken trafikte yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'de korona virüs nedeniyle karantinada olması gerekirken trafikte yakalanan şahıs, 3 bin 150 lira ceza kesilerek yurda yerleştirildi.

Kırklareli'de korona virüs nedeniyle karantinada olması gerekirken trafikte yakalanan şahıs, 3 bin 150 lira ceza kesilerek yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 nedeniyle evinde karantinada olması gereken kişinin izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan M.A'ya karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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