Karamürsel Kaymakamı Canbaba, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti
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Karamürsel Kaymakamı Canbaba, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

23.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:54
Karamürsel Kaymakamı Canbaba, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti.

Kaymakam Canbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile gerçekleştirdiği ziyarette, öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmasının, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararlara uyulduğunu vurgulayan Canbaba, "Bunlara harfiyen riayet ederek, çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde çalışmalarımız devam edecek. İnşallah en kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak, normal süreçte eğitim ve öğretime devam edeceğiz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da 4 anaokulu ve 5 köy okulunda 460 öğrenciyle yüz yüze eğitime başladıklarını bildirdi.

Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Çakır, "22 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlamış olduk. 1 Mart 2021 tarihinde tüm ana okullar, ilkokullar, ortaokullarımızın 8'inci sınıfları ile liselerimizin 12'inci sınıflarında öğrenim gören toplam 4 bin 429 öğrencimiz, 35 okulda, 730 öğretmenle başlayacak. İnşallah kurallara uyarak, yayılımını önleyip salgını bitireceğiz. Burada hepimize görevler düşüyor. Okullarımız her türlü önlemlerini aldılar." diye konuştu.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, ziyaretin sonunda ana okul öğrencilerine boyama kitabı dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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