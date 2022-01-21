Karamürsel'de öğrencilerin karne heyecanı

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Yalakdere İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Aslan Berber tarafından öğrencilere trafik semineri verildi, ardından trafik seti dağıtıldı.

İlçede eğitimin daha kaliteli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Canbaba, öğrencilerin vakitlerini boş geçirmemesini tavsiye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, tatilin boş zaman dilimi olarak görülmemesi gerektiğini dile getirerek, çocuklarla yapılacak plan dahilinde dinlenme, eğlenme ve okuma zamanları oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Kaymakam Canbaba ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.