Karaman'da Tüketiciler Haftası kutlanıyor
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Karaman'da Tüketiciler Haftası kutlanıyor

15.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:35
Karaman'da Tüketiciler Haftası kutlanıyor

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ve Tüketici Hakem Heyeti üyelerini makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ve Tüketici Hakem Heyeti üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette Vali Işık'a kabullerinden dolayı teşekkür eden Ticaret İl Müdürü Özcan, hakem heyetine yapılan başvurular ile sonuçları hakkında tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İl Müdürü Özcan'ın nezdinde kurum çalışanlarının gününü tebrik eden Vali Işık, Tüketiciyi Koruma Haftasının vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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