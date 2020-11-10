Karaman'da Gönüllü Sağlık Denetçiliği toplantısı
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Karaman'da Gönüllü Sağlık Denetçiliği toplantısı

10.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:15
Karaman'da Gönüllü Sağlık Denetçiliği toplantısı

Karaman'da Valisi Mehmet Alpaslan Işık, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında oluşturulan gönüllü sağlık denetçileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Karaman'da Valisi Mehmet Alpaslan Işık, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında oluşturulan gönüllü sağlık denetçileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Işık, gönüllü sağlık denetçiliğinin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Halkın desteğini almadan hiçbir şeyin başarılamayacağını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Sizin katılımcı olmanız bizi hem teşvik etti hem de mücadeleyi kazanmada umutlandırdı. Sizlerden istediğimiz lütfen bize desteğinizi ve önerilerinizi getirin. Bu işi birlikte başaracağız. Sizler olmazsanız biz bunu kaybederiz. Tüm halkımızın desteğini almamız gerekiyor."

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, daire müdürleri ile gönüllü sağlık denetçileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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