Karaman'da emekli dinlenme evi hizmete girdi

12.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:06

Karaman Belediyesi tarafından yaptırılan Emekli Dinlenme Evi hizmete girdi.



Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı açıklamada, vatandaş odaklı belediyecilik kapsamında daha önce Gönül Gözü Engelli ve Emekli Evi'nde vakit geçiren emekli vatandaşlar için yeni bir mekan oluşturulduğunu belirtti.

Emekli vatandaşların her zaman yanında olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Daha önce Gönül Gözü Engelle ve Emekli Evinde, engelli kardeşlerimiz ile birlikte vakit geçiren, çaylarını içip gazetelerini okuyabilen emekli vatandaşlarımız için yeni bir mekan oluşturduk. Engelli kardeşlerimizin bu mekanı kurs, eğitim ve sergi salonu amaçlı kullandıkları için emekli vatandaşlarımız bu mekanda istedikleri gibi vakit geçiremiyorlardı. Daha önce engelli ve emekli evi olarak planlanan ve faaliyete geçirilen bu mekan zamanla yetersiz hale geldi. Bizde belediye olarak emekli vatandaşlarımıza yeni bir mekan oluşturarak Gönül Gözü Engelli ve Emekli Evini maksadına uygun bir şekilde engelli kardeşlerimize tahsis ettik. Hem engelli kardeşlerimizin, hem de ömrünü çalışarak geçirmiş ve emekli olmuş vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA