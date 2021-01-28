Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
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Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)

28.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:25
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)

SICAKLIK REKORU KIRILAN KARADENİZ'DE ANIZ ATEŞİ TEHLİKESİGiresun'un Espiye ilçesinde önceki gün 21.7 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı ile kış mevsiminde ölçülen tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı rekorunun kırıldığı Karadeniz'de son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini...

SICAKLIK REKORU KIRILAN KARADENİZ'DE ANIZ ATEŞİ TEHLİKESİ

Giresun'un Espiye ilçesinde önceki gün 21.7 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı ile kış mevsiminde ölçülen tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı rekorunun kırıldığı Karadeniz'de son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Kuraklığın etkili olduğu bölgede sıcak hava ile birlikte bağ ve bahçelerde başlatılan temizlik sırasında yakılan anız ateşleri lodosla yayılarak, orman yangınlarına neden oluyor. Uzmanlar, bölgede yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

'İHMAL VE TEDBİRSİZLİK VAR'

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Yöremizdeki yangınlar ekim ayı sonunda başlayıp, kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor. Nisan ve mayıs ayında yangınlar yoğunlaştıktan sonra sona eriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangınların çok büyük kısmı insan kaynaklı çıkıyor. İnsan kaynaklı orman yangınlarının da yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor. Bölgemizdeki yangınların çoğu özellikle bağ ve bahçe temizliklerinden kaynaklanmaktadır" dedi.


Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)
Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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