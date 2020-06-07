Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı
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Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı
07.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:18

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Güzel havayı fırsata çeviren vatandaşlar, Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'nda sahil boyunca yürüyüş yaptı, parklarda oturdu, bazıları uzun zamandır göremediği arkadaşları ile sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti.

Amasya

Amasya'da 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde oturup dinlenmeyi tercih etti.

Sinop

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden dışarıda olmanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar, başta Barış Manço Parkı olmak üzere tersane mevkisi, Aşıklar Caddesi ve kent merkezindeki diğer park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Güneşli havanın tadını çıkartarak aileleri ve torunlarıyla bol bol yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşların maske takarak sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Kastamonu

Kastamonu'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta sonra yeniden dışarı çıkma imkanı buldu, güzel havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar, Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile Salı Pazarı Yürüyüş Yolu ve Şehitler Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Tokat

Tokat'ta, 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar ise parklarda oturup dinlenmeyi tercih etti.

Çorum

Çorum'da bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıkma fırsatı bulan 65 yaş üstü vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya gelen vatandaşlar, sohbet etti, bazıları torunlarıyla yürüyüş yaptı.

Hürriyet Meydanı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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