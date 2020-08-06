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Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya en çok ihracat Trabzon'dan yapıldı

Trabzon, yılın ocak-temmuz döneminde Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracattan yüzde 61 pay aldı.

Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya en çok ihracat Trabzon'dan yapıldı
06.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:04

Trabzon, yılın ocak-temmuz döneminde Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracattan yüzde 61 pay aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, bölgeden yılın 7 ayında Rusya Federasyonu'na 127 milyon 597 bin 214 dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bölge ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

Söz konusu dönemde yapılan ihracatın 78 milyon 348 bin 744 dolarlık kısmına Trabzon firmaları imza attı.

Bölge ihracatının yüzde 61'inin gerçekleştirildiği Trabzon, böylece 15 il arasında ilk sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na en fazla ürün satan diğer iller 21 milyon 162 bin 127 dolarla Samsun, 14 milyon 332 bin 378 dolarla Rize oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'un, Rusya Federasyonu'na ihracat yapan önemli kentlerden olduğunu belirtti.

Kalyoncu, bu ülkeye en çok yaş meyve sebze ile dondurulmuş balık ve fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Trabzonlu ihracatçıların Rusya Federasyonu ile 1990'lı yıllardan itibaren ticari ilişkileri olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Trabzonlu ihracatçılar, Rusya Federasyonu pazarında önemli başarılara imza attılar. İki ülke iş insanları arasındaki bu köklü ticari iş birliğinin bugün elde edilen başarıda büyük payı var. Trabzonlu ihracatçıların Rusya Federasyonu'nda önemli yatırımları bulunuyor. Bunun yanı sıra lojistik alanında da Rusya Federasyonu'na yapılan deniz ve kara yolu taşımacılığında, gemi ve kara yolu taşıt sayısı bakımından ilk sıralarda yer alıyorlar. Trabzonlu ihracatçılara ait Ro-Ro ve feribot gemileri, Samsun Limanı ile Rusya'nın Novorossisk, Tuapse ve Kavkaz limanlarına ihraç yüklerinin taşımasını gerçekleştiriyor. Rusya Federasyonu'nun Novorossisk, Krasnodar ve Moskova kentlerinde birçok ihracatçımızın depo ve iş yerleri bulunuyor. Bu durum da Trabzon'un ihracatına önemli katkı sağlıyor."

Kalyoncu, "Önümüzdeki dönemde ve yıl sonuna kadar gelişen iyi ilişkiler paralelinde ihracatımızın çok daha üst rakamlara ulaşacağından umutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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