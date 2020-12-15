Karacabey'de su kesintisi
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Karacabey'de su kesintisi

15.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:46
Karacabey'de su kesintisi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Karacabey İlçesi Canbalı, Drama, Emirsultan, Esentepe, Gazi, Karacaahmet, Runguçpaşa, Saadet, Sırabademler, Tavşanlı, Nasrettin,Yeni ve Yenice Mahalleri ile civarında 16.12.2020 tarihinde 10: 00 - 16: 30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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