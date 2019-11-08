Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşaklarında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki Araklı Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve 11-12 Kasım'da 08.00-17.00 saatlerinde tünelin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpü trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 20-30. kilometrelerindeki (Giresun şehir geçişi) yaya üst geçitlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde trafik birer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Balıkesir-Akhisar-Manisa yolunun 2. kilometresindeki Küçük Bostancı Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yünlü gerçekleştiriliyor.
Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.