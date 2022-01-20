Kar altındaki Frig Vadisi usta gözlerin objektiflerinden böyle görüntülendi Usta fotoğrafçının hazırlandığı Ayazini videosu sosyal medyada binlerce beğeni alarak izlenme rekoru kırdı Ayazini köyünü hiç böyle gördünüz mü?

Kar altındaki Frig Vadisi usta gözlerin objektiflerinden böyle görüntülendi

Usta fotoğrafçının hazırlandığı Ayazini videosu sosyal medyada binlerce beğeni alarak izlenme rekoru kırdı

Ayazini köyünü hiç böyle gördünüz mü?

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi'nde bulunan Ayazini köyünde etkili olan kar yağışının ardından usta bir fotoğrafçı tarafından çekilen kar altındaki video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek, büyük beğeni topladı.

3 bin yıllık Frig Vadisi'nin adeta kalbinde yer Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı alan Ayazini köyü, Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle ayağa kalkmıştı. Köylüler de büyük destekleriyle kısa bir süre içerisinde turizme kazandırılan Ayazini köyü, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktalarından biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Afyonkaraisar'da etkili olan kar yağışının ardından 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyü de karlar altında kaldı.

Afyonkarahisar'da usta fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek de bölgeye giderek, kar altında kalan tarihi köyü fotoğraflayarak, video çekti. Hazırladığı fotoğraf ve videolar Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede adeta beğeni yağmurunda tutulan video binlerce kişi tarafından paylaşılarak beğenildi. Hazırlan videoda Ayazini köyünde yer alan tarihi noktalar olduğu görüldü.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi son yıllarda Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen projeler ile adından sıkça söz ettirerek, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.