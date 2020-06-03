Kamile öğretmenden örnek davranış
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Kamile öğretmenden örnek davranış

Kamile öğretmenden örnek davranış Maske üretmek için memleketine gitmedi Van'ın Gevaş ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Kamile Toktan, vatandaşlara maske üretmek için memleketi Rize'ye gitmedi.

03.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:03

Kamile öğretmenden örnek davranış

Maske üretmek için memleketine gitmedi

VAN - Van'ın Gevaş ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Kamile Toktan, vatandaşlara maske üretmek için memleketi Rize'ye gitmedi.

Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Kamile Toktan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde başlatılan maske üretiminde yer alarak memleketine gitmedi. Rizeli olan Kamile öğretmen, korona virüs ile mücadele kapsamında okullar tatil edilmesine rağmen memleketine gitmedi. Gevaş'ta kalarak ilçe halkına hizmet etmeye devam etti. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen ilçede kaldığını ve maske üretimine başladığını ifade eden Kamile öğretmen, "Benim görev yerim burası olduğu için bırakıp gitmek istemedim. Bir faydam olacaksa da buraya olsun istedim. Hem öğrencilerimle daha iyi iletişim kurabilmek hem de yöre halkına bir faydam olsun diye gitmedim. Süreç içerisinde de böyle bir yerin açıldığını öğrenince de başvurdum. Burada başladık ve maske dikiyoruz, üretim yapıyoruz. Bir faydamız oluyorsa ne mutlu bizlere" dedi.

Ailesinin ısrarlarına rağmen memleketine gitmediğini anlatan Kamile Toktan, "Ailem buradaydı. Onlar gittiler. Bana 'gel' dediler ama ben gitmedim. Vatanım burası, burada kalmam gerekiyor, bir şey olacaksa da burada yardım etmem gerekiyor diye gitmedim. Rabbim ömür verdikçe de burada kalmaya ve halkıma yardım etmeye devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Günde 2 bine yakın maske üretimi gerçekleştiriyoruz"

Gevaş Milli Eğitim Müdürü Kasım Erva ise pandemi sürecinden sonra kamu kurumlarına çok büyük sorumluluk düştüğünü dile getirerek, "Bu konuda Gevaş Belediyemizin bir çalışması vardı. Bizde kaymakamımızın talimatları doğrultusunda halk eğitim merkezi müdürlüğümüzle birlikte böyle bir işe giriştik. Bazı endişelerimiz vardı ama çok güzel bir şekilde süreç ilerledi. Önce İş-Kur bünyesinde çalışan bayan kardeşlerimizi üç günlük bir eğitime tabi tuttuk. Zaten malzemelerimiz vardı. Belediyemizin destekleriyle günde 2 bine yakın maske üretimi gerçekleştiriyoruz. Ben bu anlamda maske üretiminde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Halkımıza maskeleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz"

Gevaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Hakan Alıcı da, 12 kişinin yer aldığı çalışmada günde yaklaşık 2 bin maske ürettiklerini vurgulayarak, "Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Halkımızın maske bakımından mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Gevaş Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla hep birlikte biz bize yeteriz diyerek bu işe gönül koyduk ve halkımıza maskeleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Kamile öğretmenden örnek davranış

Kaynak: İHA

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