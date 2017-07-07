Kale Yolunda Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Amasya Belediyesi alternatif yol çalışmaları kapsamında İhsaniye Mahallesi'ni Hızırpaşa ve Şeyhcui Mahallelerine bağlayacak olan alternatif kale yolunun asfaltlama çalışmalarını son hızla sürdürüyor.



Çalışmaları takip eden Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Bu yolun tamamlanması ile İhsaniye Mahallesi, Hızırpaşa ve Şeyhcui Mahallelerine bağlanarak şehir trafiği rahatlayacak, ulaşım daha kolay hale gelecek" dedi.



Özdemir, "Amasya Belediyesi olarak halkımıza daha yaşanılabilir alanlar sunmak için belediyemizin bütün birimleri başlatmış olduğumuz çalışmaları en kısa zamanda bitirmek için gereken hassasiyeti ve çabayı gösteriyor" diye konuştu. - AMASYA